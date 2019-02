Mordversuch: 26-Jähriger gesteht

WELS — Nach wochenlangen Ermittlungen hat die Polizei in Wels einen Mordversuch in der Silvesternacht geklärt. Wie berichtet war am Stadtplatz bzw. auf der Traungasse einem 38-Jährigen von seinem Begleiter in den Kopf und in die Brust gestochen worden. Der Täter ließ sein lebensgefährlich verletztes Opfer im Anschluss einfach liegen.

Überwachungskameras lieferten gute Bilder vom Verdächtigen, den Ausschlag gab aber ein Handyfoto eines anderen Nachtschwärmers vom Täter, woraufhin dieser — ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen — ausgeforscht wurde. Dienstagfrüh standen schließlich Polizisten und Beamte des Einsatzkommandos „Cobra“ mit einem Haft- und Durchsuchungsbefehl vor der Tür des Mannes. Er wurde festgenommen und hat die Tat mittlerweile auch gestanden. Demnach war er in der Nacht gemeinsam mit dem 38-Jährigen unterwegs und jeder hatte eine Flasche Sekt dabei.

Mit der Zeit wurde der Jüngere aber seines Begleiters überdrüssig und wollte nicht mehr mit ihm gemeinsam feiern. Das sei das Motiv für die Attacke um 1.15 Uhr am Stadtplatz gewesen, so die Polizei. Bei der Tatwaffe dürfte es sich um ein Taschenmesser gehandelt haben, weshalb es für Zeugen wie eine einfache Rauferei gewirkt haben dürfte. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.