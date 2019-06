Mordversuch im oststeirischen Passail

Ein 24-jähriger Mann wird verdächtigt, in der Nacht auf Freitag seinen 21-jährigen Freund im oststeirischen Passail (Bezirk Weiz) mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Die beiden waren zuvor offenbar in der Wohnung des Verdächtigen in einen heftigen Streit geraten. Dann stach der Mann in den Rücken seines Freundes. Dieser wurde am LKH Graz notoperiert.

Die Tatwaffe wurde laut ersten Informationen sichergestellt. Der 24-jährige Verdächtige hatte selbst die Polizei gerufen. Die genauen Hintergründe waren vorerst unklar. Eine Vernehmung war aufgrund der Alkoholisierung des Mannes vorerst nicht möglich.