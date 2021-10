Am Donnerstag wird das TopTalent gekürt

Wer wird das TopTalent 2021? Wer krönt sich zum Nachfolger von Wasserski-Ass Dominic Kuhn, der im Vorjahr den Titel abräumte und seitdem unter anderem bei der U17-WM die Ränge zehn und sechs sowie bei der EM Platz fünf belegte?

Wer reiht sich in die Liste prominenter Sieger wie die Olympiastarter Günther Weidlinger (Laufen), Victoria Max-Theurer (Dressur) oder Birgit Platzer (Rodeln) ein?

Wer gewinnt die bereits 27. Auflage der TopTalent-Wahl, die das VOLKSBLATT in Kooperation mit seinen bewährten Partnern — der VKB-Bank, Life Radio, LT1, Energie AG und Sportland OÖ — ausrichtet?

Die Entscheidung ist gefallen, die Stimmkarten und Online-Votings sind gezählt und am Donnerstag wird das Geheimnis im Rahmen einer Siegerehrung in Linz in Anwesenheit von Sport-Landesrat Markus Achleitner gelüftet. Wer das Rennen gemacht hat, lesen Sie am Freitag im VOLKSBLATT, am Samstag folgt im Magazin eine sechsseitige Reportage über die Gala.