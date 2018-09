Morgens Nebel, nachmittags Sonne: Erhöhtes Risiko im Straßenverkehr

LINZ — Der Herbst hat jetzt wohl endgültig das Kommando übernommen. Für Autofahrer heißt es noch mehr aufpassen. Laut Verkehrsexperten ist die Jahreszeit nämlich besonders tückisch. Auch wegen der sich oft rasch ändernden Sichtverhältnisse. Nebel und Nässe erfordern in den Morgenstunden angepasste Fahrweise, sagt Thomas Harruk, Landesgeschäftsführer des ARBÖ Oberösterreich und rät daher zur Vorsicht: „Sobald man in eine Nebelbank kommt, heißt es runter vom Gas und auf Sicht fahren!“ Durch die

Feuchtigkeit auf der Straße, gerade in Kombination mit Herbstlaub, verlängert sich der Bremsweg und Entfernungen werden falsch eingeschätzt.

Besonders für Rad- und Motorradfahrer gilt außerdem: Vorsicht, Rutschgefahr! Hinzu kommt für Biker das erhöhte Risiko, von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen zu werden.

An Herbsttagen fällt der Sonnenuntergang zumeist genau auf die Berufsverkehrszeiten. Die zu dieser Tageszeit tiefstehende Sonne blendet Verkehrsteilnehmer. Wenn Sonnenblendung dann noch von feuchten, reflektierenden Straßenverhältnissen, wie man sie beispielswiese nach Nebelperioden vorfindet, noch verstärkt wird, ist besondere Vorsicht geboten.

„Wer für eine Sekunde von der Sonne geblendet wird, legt bei Tempo 50 bereits 14 Meter ‚blind‘ zurück, auf der Autobahn bedeutet das bei Tempo 130 sogar 36 Meter“, warnt Harruk.