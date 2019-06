Motocross-Rennen wie damals

Am 15. und 16. Juni werden in Schwauna große Erinnerungen wach

Von Andy Hörhager

1836 Meter lang, 13 Sprünge, 15 Links-, 14 Rechtskurven, zwei Steilhänge, dazu die gefürchtete „Löwengrube“. Die schnelle Motocross-Rennstrecke von Niederholzham bei Schwanenstadt ist eine der letzten echten Naturpisten in Europa. Sie war mehrfach Schauplatz von Weltmeisterschaftsläufen und wird am 15. und 16. Juni bei Tausenden Fans die Erinnerungen an große, alte Zeiten, legendäre Zweiradmarken und große Fahrer des Motocross-Sports wecken.

Hier war schon was los

1977 wurde das erste von insgesamt 22 WM-Rennen in Schwauna absolviert, in denen heimische Größen, wie Karl Sulzer, Siegi Bauer, Erwin Machtlinger, Heinz Kinigadner, oder Rupert Walkner die Besten der Welt forderten und teils bezwangen.

1993 sah der Kurs die Rekordkulisse von 15.000 (!) Zuschauern, die den Sieg des USA-Teams beim „Motocross der Nationen“ hautnah miterlebten.

Am Samstag, 15. Juni, werden diese Zeiten aufleben, bei den Klassik-Bewerben in drei Kategorien (Classic, Twin-Shock, Evo, Anm.) sind die ältesten Teilnehmer jenseits der 70 Jahre alt. Bekannte Namen sind Rallye-Ass Kris Rosenberger, Ossi Reisinger senior, oder „Honda-Karl“ Schmidinger.

Motocross-Land OÖ

Auch heute noch ist Oberösterreich ein Motocross-Land, nicht zuletzt freilich dank des weltweit erfolgreichen Innviertler Zweirad-Herstellers KTM.

Zudem sorgten in jüngster Vergangenheit Topfahrer, wie der WM-Dritte Günter Schmidinger aus Waldneukirchen, der Reichraminger Ossi Reisinger, fünffacher Erzbergrodeo-Prolog-Gewinner, bis hin zum aktuellen ÖM-Führenden, dem Innviertler Pascal Rauchenecker (HSV Ried), für Furore.

Letzterer wird am Sonntag, 16. Juni, versuchen, seine Führung in der MXOpen-ÖM auszubauen, der Tscheche Rudolf Plch (Suzuki), sowie die Oberösterreicher Johannes Klein (KTM Zauner), Manuel Bermanschläger und Alexander Banzirsch (HSV Ried) wollen dagegen halten.