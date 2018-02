Motor nicht im Stillstand warmlaufen lassen

Bei Minusgraden gehört das Schaben der Eiskratzer zum gewohnten Wintergeräusch. Manchmal auch das Brummen des Motors – eine Unart, die sowohl für das Fahrzeug als auch für die Umwelt schädlich ist. „Wer glaubt, ein laufender Motor beschleunige die Mühen des Eiskratzens, der irrt nicht nur – er macht sich auch strafbar. Den Motor am Stand laufen zu lassen ist ausdrücklich verboten. Der Strafrahmen für ein Zuwiderhandeln reicht bis zu 5000 Euro, üblich sind in solchen Fällen 75 bis 150 Euro“, sagt ÖAMTC-Jurist Lukas Thallinger. Wer einen Verbrennungsmotor im Stillstand warmlaufen lässt, riskiert aber nicht nur eine Strafe, sondern schädigt auch Umwelt und Auto. Im Stand braucht der Motor viel länger, bis er seine Betriebstemperatur erreicht. In dieser Phase ist der Verschleiß der Motorkomponenten erhöht. Zudem stoßen Motoren im kalten Zustand eine vielfache Menge an Abgas aus, da die Abgasnachbehandlungseinrichtungen noch nicht auf Temperatur sind. Ist die Sicht durch ein Beschlagen der Scheiben beeinträchtigt, hilft ein Trockentuch wesentlich besser als die noch kalte Lüftung. Darüber hinaus kann man ein Beschlagen der Scheibe durch einfache Maßnahmen gering halten: Man sollte Innenraumfilter regelmäßig tauschen, die Scheiben innen reinigen und den Innenraum möglichst trocken halten.