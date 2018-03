Motorrad: Philipp Öttl nimmt den Aufstieg ins Visier

Der bayrische KTM-Pilot will sich heuer für die Moto2 empfehlen

Von Roland Korntner

Honda gegen KTM lautet auch heuer wieder das große Duell in der Moto3-Kategorie und mittendrin statt nur dabei ist erneut Philipp Öttl. Mit großen Zielen: „Ich will konstant jedes Rennen so gut wie möglich vorne dabei sein, damit ich auch in der Endabrechnung vorne mitmische“, erklärte der Bayer mit großem Österreich-Bezug. Als Freilassinger wohnt er praktisch nur einen Lupfer am Gashebel über der Grenze, seine Freundin kommt aus Salzburg, sein Motorrad aus Oberösterreich. Öttl will sich heuer für die nächsthöhere Kategorie empfehlen: „Die Saison soll so laufen, dass ich nächstes Jahr Moto2 fahren kann“, hofft der 21-jährige KTM-Pilot. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, der erste Trainingstag der neuen Motorrad-WM-Saison in Katar wurde nämlich von den Honda-Piloten dominiert, Öttl kam als drittbester KTM-Treiber auf Rang zehn.

P.S.: Ein großes Porträt über Philipp Öttl lesen Sie demnächst im VOLKSBLATT.