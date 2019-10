Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Wien schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering seitlich in einen Pkw gekracht, berichtete die Berufsrettung am Freitag. Der 23-Jährige wurde im Becken- und Beinbereich schwer verletzt. Aufgrund möglicher Wirbelsäulenverletzungen wurde er mittels Spineboard, Zervikalstütze und Headblocks immobilisiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Zu der Kollision war es gegen 17.00 Uhr an der Kreuzung Simmeringer Hauptstraße/Thürndlhofstraße gekommen, der Biker wurde über den Pkw einer 75-Jährigen geschleudert. Auch die Seniorin wurde mit leichten Blessuren ins Spital eingeliefert.