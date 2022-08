Ein 33-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Linz-Land ist Dienstagabend in Weyer (Bezirk Steyr-Land) von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Tafel und eine Mauer geprallt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Seine 29-jährige Freundin aus Linz, die am Sozius mitgefahren war, wurde verletzt.

Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Die Unfallursache war laut Polizei unklar.