Im Salzburger Flachgau ist am Sonntag ein 33-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Mann war in der Früh auf der Thalgauer Landesstraße zwischen Thalgau und Eugendorf unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, 50 Meter über das Bankett schlitterte und schließlich in ein Entwässerungsgerinne stürzte.

Der Notarzt konnte nur den Tod des 33-jährigen Lenkers feststellen. Das teilte die Polizei mit.