Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall in Wien-Simmering ums Leben gekommen. Laut Zeugenaussagen war der Mann gegen 23.00 Uhr auf der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Richtung Simmeringer Hauptstraße unterwegs gewesen. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er geradeaus in den dortigen Kreisverkehr und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Nach dem Aufprall wurde der Mann zu Boden geschleudert. Der 36-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen.