Mowinckel-Führung im Riesentorlauf in Ofterschwang

Ragnhild Mowinckel geht als Führende in den zweiten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Damen am Freitag in Ofterschwang. Die Norwegerin hat zur Halbzeit 0,44 Sekunden Vorsprung auf die Deutsche Viktoria Rebensburg, 0,56 auf die Italienerin Marta Bassino und 0,60 auf Mikaela Shiffrin.

Die US-Amerikanerin hätte bei einem ähnlichen Ausgang des Rennens den Gesamtweltcup vorzeitig für sich entschieden. Beste Österreicherin war Ricarda Haaser als Achte (+1,38). Der zweite Durchgang ist für 14.30 Uhr angesetzt.