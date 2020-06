MPreis nun auch im Mühviertel

Am Donnerstag eröffnete die Tiroler Handelskette MPreis im One-Center von Investor Anton Riepl in Gallneukirchen ihren vierten Standort in Oberösterreich.

Auf 900 m² bietet das Familienunternehmen mit zwölf Mitarbeiter 6000 Artikel an, darunter viele regionale Produkte, zudem gibt es ein Baguette Bistro. „Bei uns wird Kundenservice groß geschrieben“, so Filialorganisatorin Neslihan Singer zum VOLKSBLATT.

Die nächsten Filialen in OÖ seien in Planung. „MPreis passt perfekt zu den anderen Mietern“, so Riepl.