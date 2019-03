Müdigkeitssymptome ernst nehmen

Wer als Erster am Lift stehen will, muss früh aufstehen. Für viele Wintersportbegeisterte bedeutet das weniger Schlaf und mitunter lange Anfahrten in das Skigebiet. Besonders bei der Heimfahrt nach einem langen Skitag oder -wochenende kann sich Erschöpfung und Müdigkeit hinter dem Steuer einstellen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen.

„Viele Autofahrer negieren erste Befindlichkeitsveränderungen, versuchen die Müdigkeitssignale mit Kaffee, Energy-Drinks, frischer Luft oder lauter Musik zu bekämpfen. Doch diese vermeintlichen Hausmittel helfen nicht, nur kurzfristig dämpft man die Symptome, die Müdigkeit lässt sich dadurch nicht vertreiben“, sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger.

Daher: Vor einem geplanten Skitag ausreichend schlafen. Kräfte während des Skifahrens einteilen. Beim Zwischenstopp auf der Skihütte und beim Après-Ski auf Alkohol verzichten. Bei Anzeichen von Müdigkeit sofort eine Pause einlegen oder einen Fahrerwechsel vornehmen. Zu viel Hitze im Auto wirkt sich ebenfalls negativ aus. „Die Gefahr von Müdigkeit steigt, Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit nehmen ab“, sagt die ÖAMTC-Expertin. Dicke, gepolsterte Winterbekleidung ist einengend, raubt den Passagieren die Bewegungsfreiheit und vermindert die Wirksamkeit des Sicherheitsgurtes bzw. des Kindersitzes.