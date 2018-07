Mühlviertler Bio-Senf begeistert Feinschmecker

Senfkörner werden in Tirol zwischen Granitsteinen kalt vermahlen — Ab Montag gibt es vier Sorten in 120 Geschäften zu kaufen

TRAGWEIN — Mit ihren prämierten Säften und Mosten sowie zuletzt mit Essig sorgten Eva und Norbert Eder (Pankrazhofer) für Furore in der Bio-Szene. Jetzt sind die Direktvermarkter aus der Mühlviertler Gemeinde Tragwein drauf und dran, mit Senf einen weitern Volltreffer zu landen. „Erste Versuche mit Ackerbohnen vor drei Jahren waren mäßig erfolgreich, aber mittlerweile haben wir in Kooperation mit dem Ackerbauexperten Manuel Böhm die Probleme wie den Schädlingsbefall durch den Anbau von Mischkulturen beseitigt“, sagten am Mittwoch die erfolgreichen Bio-Bauern anlässlich eines Lokalaugenscheins im Senffeld.

Körner werden vermahlen

Das Besondere an den vier Sorten Bio-Senf im 125-ml-Glas, die ab Montag in 120 Geschäften erhältlich sein werden, ist die schonende Zubereitung. Die Senfkörner werden zunächst mit den Zutaten wie hochwertigem Fruchtessig 24 Stunden lang in Holzfässern eingemeischt, dann im Tiroler Telfs bei Bio-Senfmüller Thomas Weber zwischen zwei Granitsteinen kalt vermahlen und abgefüllt. „Die Kostproben bei der Produzentenmesse in den Linzer Redoutensälen im Frühjahr haben bei jenen Händler, die wir bereits mit Bio-Essig beliefern, großen Anklang gefunden“, sagen die innovativen Bio-Bauern erfreut.

In Tragwein bauen Eva und Norbert Eder auf 2,5 Hektar Gelbsenf mit den Eiweißfuttermitteln Lupine, Sommerwicke und Körnererbse sowie in Reinsaat und Braunsenf an. Bei der in der kommenden Woche beginnenden Ernte hoffen sie auf einen Ertrag von gut 1000 Kilo. An eine Ausweitung bei guter Nachfrage ist gedacht.

Mit dem Einstieg in die Bio-Senf-Produktion – im Mühlviertel gibt es drei namhafte Erzeuger – wollen die Pankrazhofers Wissen zum Anbau nachvollziehbar machen und Wertschöpfung in die Region zurückbringen.

Foto: Pankrazhofer