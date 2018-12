Mühlviertler Gin trifft Schokolade

Mitten im Weihnachtsgeschäft präsentierten Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger und Innungsmeister Leo Jindrak am Montag die neueste Kooperation im Genussland Oberösterreich. Die „Dambachler Gin-Praline“, soll, geht es nach Hiegelsberger, die „Herzen der Oberösterreicher“erobern. „Wir möchten uns als Netzwerkpartner präsentieren. Das Trendgetränk Long Gin aus dem Mühlviertel trifft auf Handwerkskunst und vereint damit zwei Top-Produzenten des Genusslandes Oberösterreich“, schildert Hiegelsberger. „Die Idee von einer Gin-Praline stammt von meinem Sohn. Wir haben viele Sorten verkostet und uns dann für den Gin aus dem Hause Dambachler in Gutau entschieden“, erklärt Jindrak. Für die Praline werden frische Wacholderbeeren und der Mühlviertler Dry Gin mit belgischer Vollmilchschokolade veredelt. Die Nascherei ist nach der Most-Trüffel mit Mostspezialitäten von Wilfried Hirschvogel und der Whisky-Trüffel in Kooperation mit Peter Affenzeller Jindraks dritte hochprozentige Genussland-Kooperation. „Regionalität ist uns sehr wichtig“, schildert Jindrak. Die blaue Farbe der Praline soll an Wacholderbeeren erinnern. Die Süßigkeit ist ab sofort im Handel erhältlich.