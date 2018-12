Mit Johannes Keferböck aus Pregarten hatte überraschend ein Lokalmatador die Jännerrallye 2018 gewonnen, der schlaksige Mühlviertler verdankte diesem Laufsieg schließlich auch Platz zwei in der Gesamtwertung der Rallye-Staatsmeisterschaft.

„Das war unser Mühlviertler Märchen“, schwärmte Keferböck bei der abschließenden Pressekonferenz vor der 34. Auflage der Internationalen Lietz Sport Jännerrallye in der Plus City in Pasching. „Der Sieg hat uns viele Türen geöffnet.“ Heuer wird Keferböck im Skoda Fabia R5 mit der routinierten Co-Pilotin Ilka Minor ans Werk gehen, Druck verspürt er keinen. „Wir haben die Jännerrallye schon gewonnen, jetzt werden wir die Fahrt einfach genießen.“

Da wird es Ex-Staatsmeister Hermann Neubauer (ZMR-Ford Fiesta R5) schon etwas forscher angehen, „volles Tempo vom ersten Meter“, schließlich will der Lungauer die gesamte Mühlviertler Armada im Zaum halten.

Diese besteht neben Keferböck vornehmlich aus den schnellen Gebrüdern Wagner. Simon Wagner wird einen Skoda Fabia R5 pilotieren, in dem er schon drei Rallyes gewonnen hat, der Mauthausener kämpft nach seinem Ausfall 2018 auf den letzten Metern um volle Wiedergutmachung.

Sein „kleiner“ Bruder Julian geht als Schützling von Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager im BRR-Skoda auf die Strecke, für viele ein Geheimfavorit. „Dafür habe ich noch zu wenig Erfahrung, wir wollen viele Kilometer sammeln und das Auto nicht z’samm hauen!“

Insgesamt sind bei der 34. Int. Jännerrallye von 3. bis 5. Jänner 29 (!) oberösterreichische Teams gemeldet, ein echtes Heimrennen.AHA