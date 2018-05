Mühlviertler Verein ist auf Diebstahl spezialisiert

Von Andreas Röbl

NEUFELDEN — Die Ortschaft Steinbruch in der Mühlviertler Gemeinde Neufelden (Bezirk Rohrbach) zählt gerade einmal ein paar Häuser. Dass sie dennoch mittlerweile überregional bekannt, um nicht zu sagen „berüchtigt“ ist, liegt an einer organisierten Tätergruppe, deren Zweck der Diebstahl von Brauchtumssymbolen ist. Das klingt jetzt krimineller als es ist. Die Objekte der diebischen Begierde sind nämlich ausschließlich Maibäume.

Heuer schon fünf Bäume gestohlen

„Wir wollen die Tradition des Maibaumstehlens erhalten“, erläutert Christian Mühleder im VOLKSBLATT-Gespräch. Er ist der Obmann des Vereins, der sich „Maibaum Crew Steinbruch“ nennt. Dass die rund 25 Mitglieder, darunter auch acht Frauen, den Vereinszweck mit großem Ehrgeiz verfolgen, zeigt auch die stolze Zahl von 43 Maibäumen, die in den vergangenen Jahren entwendet werden konnten. Darunter so prestigeträchtige Trophäen wie den Linzer Maibaum. Den hat man im Jahr 2013 in einer Nacht- und Nebelaktion ins Mühlviertel geholt.

Tausende Kilometer zurückgelegt

Auch heuer hat man sich — neben fünf weiteren Bäumen aus der nahen und fernen Umgebung — mit dem Welser Maibaum ein prominentes „Opfer“ gekrallt. Wobei allein die räumliche Distanz zwischen der Messestadt und Steinbruch zeigt, dass für die Diebe kaum ein Weg zu weit ist, wenn es darum geht, den Vereinszweck mit Leben zu erfüllen. „Ein paar Tausend Kilometer werden es schon sein“, beziffert Mühleder die jährlich im Zuge der Diebstahlsaktionen gefahrenen Strecken. „Wir haben eine Späher-Gruppe, die auf der Suche nach geeigneten Bäumen ist. Wenn sie fündig geworden ist, kommen wir mit rund 20 Mann und erledigen den Rest.“ Dabei werden die Bäume händisch umgelegt, auf maschinelle Unterstützung verzichtet man. Umschneiden kommt schon gar nicht in Frage. „Wir machen das genauso, wie es immer schon Brauch war.“

Das gilt auch für die Auslöse, die auch der wichtigere Teil des Vereinszweckes ist. Dabei wird mit den Vertretern der bestohlenen Ortschaft Kontakt aufgenommen und die Modalitäten der Rückgabe ausgehandelt. Ohne zünftige Feier geht dabei gar nichts. Meistens einigt man sich auf Getränke und Gegrilltes. „Stadtbäume sind ein bisschen teurer“, schmunzelt der Obmann.

Diesbezüglich hat sich auch der Welser Bürgermeister nicht lumpen lassen. Speis und Trank für 70 Personen wurden als Tarif für die Rückgabe, die am Samstag erfolgen soll, ausgehandelt. Zuvor wird am Freitag noch der ebenfalls gestohlene Baum nach Eferding rücküberstellt. Was auch zeigt, dass die Vereinsmitglieder viel Zeit in ihr Hobby investieren. Dazu Mühlleder: „Eine Woche Urlaub geht für jeden drauf, aber das ist es uns wert!“