Mülltrennung als Zankapfel

HERZOGSDORF — Der Mülltourismus und die steigende Vermüllung von Sammelstellen haben bereits etliche Gemeinden veranlasst, einzelne Standorte zu schließen. Etwa in Herzogsdorf (Bez. Urfahr-Umgebung), wo die Stilllegung der Containersammelstelle Neußerling hohe Wellen geschlagen hat. Seit vielen Jahren hatte die Gemeinde dort Vermüllung (im Bild) und Fehlwürfe beklagt. Obwohl die Bevölkerung ehrenamtlich bei der Reinigung mithalf und auch Müllsünder ausgeforscht wurden, konnte keine Verbesserung erreicht werden. Zumal auch der Mülltourismus aus umliegenden Ortschaften und anderen Gemeinden stetig angestiegen ist, wie Bürgermeister Alois Erlinger sagt. Daher wurde die Sammelstelle mit Jahresende geschlossen. Die Schließung sei sachlich begründet, betont der Ortschef, der jedoch einräumt, die emotionale Ebene unterschätzt zu haben, bzw. die Betroffenen nicht stark genug eingebunden zu haben. Als Kompromiss werden nun wieder Glascontainer aufgestellt, bei denen die Gefahr einer Vermüllung gering sei.

Es gibt keine Gemeinde, die kein Problem hat

Herzogsdorf ist kein Einzelfall, auch andere Gemeinden haben bereits Sammelstellen wegen Vermüllung geschlossen, wie Daniela Durstberger, die Vorsitzende des Bezirksabfallverbandes Urfahr-Umgebung (BAV), bestätigt: „Es gibt keine Gemeinde, die kein Problem mit den Müllinseln hat“, sagt sie dem VOLKSBLATT. Daher sei man auch bestrebt, vermehrt Sammelstellen aufzulassen.

Der BAV setzt stattdessen auf das dichte Netz an Altstoffsammelzentren. 14 gibt es derzeit im Bezirk, erst am Wochenende wurde das modernisierte AST in Bad Leonfelden wiedereröffnet. Zu trennen müsse besser in den Köpfen der Menschen verankert werden, sagt Durstberger. Für sie bringe das auch finanzielle Vorteile, denn das Geld, das über den Verkauf der Wertstoffe eingenommen wird, kommt den Bewohnern zugute, etwa in nicht erhöhten Müllgebühren.

re