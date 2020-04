Das Oktoberfest in München ist wegen der Coronakrise abgesagt worden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte am Dienstag, er sei mit dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) übereingekommen, dass das Risiko zur Durchführung der “Wiesn” in diesem Jahr “schlicht und einfach zu groß ist”. Gerade bei großen Festen brauche es wegen der großen Ansteckungsgefahr größte Sensibilität.