Mit dem Länderspiel in Innsbruck gegen Österreich bog Russland auf die Zielgeraden der Vorbereitung auf die so wichtige Heim-WM ein. Nach dem zehntägigen Trainingslager im Stubaital wartet am 5. Juni daheim in Moskau der letzte Test gegen die Türkei, ehe es am 14. Juni im Eröffnungsmatch gegen Saudi-Arabien ums Ganze geht.

„Wir müssen ein würdiger Gastgeber sein“, forderte Teamchef und Ex-Torhüter Stanislaw Tschertschessow, einst in Österreich beim FC Tirol unter Vertrag. Das Achtelfinale ist das absolute Minimalziel für die „Sbornaja, die in den vergangenen Jahren eine Enttäuschung nach der anderen einstecken musste.

Ein Ausreißer nach oben

Nach dem Ende der Sowjetunion gelang nur 1994, 2002 und 2014 die Qualifikation für die WM-Endrunde, jedes Mal scheiterten die Russen in der Gruppenphase und gewannen insgesamt nur zwei Spiele. Auch bei drei der vier EM-Teilnahmen war bereits in der Vorrunde Endstation, einziger Ausreißer nach oben war das Turnier 2008 in Österreich und der Schweiz, wo die Osteuropäer bis ins Halbfinale vorstießen und dort erst vom späteren Europameister Spanien gestoppt wurden.

Nach der schwachen EM 2016 übernahm Tschertschessow, der Erfolg blieb aber auch beim Confed Cup im Vorjahr aus: Mit einem Sieg aus drei Spielen verpassten die Russen das angepeilte Semifinale.

Der Druck bei der Heim-WM ist nun dementsprechend groß. Zumal von der Papierform her die Gruppe machbar scheint. Viel wird auf das Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien ankommen. „Wir müssen von Schritt zu Schritt denken“, betonte Tschertschessow.

Nur drei Legionäre

In seinem Kader stehen fast ausschließlich Spieler aus der russischen Liga. Im vorläufigen 28-Mann-Aufgebot scheinen nur drei Legionäre auf: Goalie Wladimir Gabulow (Brügge), Roman Neustädter (Fenerbahce) und Denis Tscheryschew (Villarreal). Die bekanntesten Namen sind Kapitän und Keeper Igor Akinfejew sowie Juri Schirkow (St. Petersburg).

cg