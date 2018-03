Eishockey: Nach 3:1-Heimsieg über Salzburg wollen Black Wings am Donnerstag nachlegen

Von Tobias Hörtenhuber

Erschöpft, aber zufrieden schrieben die Black-Wings-Cracks wie Mike Ouzas, Robert Lukas oder Fabio Hofer um 23.30 Uhr noch Autogramme für die Kids, die nach dem 3:1-Sieg über Salzburg geduldig vor der Kabine auf ihre Lieblinge warteten. Mit dem Erfolg in der ausverkauften Linzer Eishalle steht es in der EBEL-Semifinalserie gegen die „Bullen“ 1:1, alles beginnt praktisch wieder bei Null.

Umstellungen fruchteten

„Wir haben sehr gut gespielt, aber wir müssen noch besser werden“, weiß der überragende Torhüter Mike Ouzas, dass im dritten Spiel der Best-of-7-Serie in der Mozartstadt (19.15/live Sky) nicht nachgelassen werden darf. Trainer Troy Ward war mit dem Spiel ebenfalls zufrieden, seine Umstellungen — Locke und Hofer für DaSilva und Schofield zurück in Linie eins — fruchteten, einzig die Strafen im Schlussabschnitt ärgerten den US-Amerikaner. Vielleicht begannen die Linzer in der wegen einer defekten Eismaschine um eine Viertelstunde verlängerten Pause doch nachzudenken.

Aber Schnee von gestern — am Donnerstag gilt es, nach dem ersten Play-off-Sieg über Salzburg seit genau acht Jahren (Finalserie 2010) gleich den zweiten nachzulegen. „Wir müssen gut starten, ruhig bleiben und unser Spiel durchziehen“, gab Ward die Marschrichtung vor.