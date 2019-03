Multitalent Werner Schneyder 82-jährig in Wien gestorben

Der Kabarettist, Autor und Schauspieler Werner Schneyder ist am Samstagnachmittag im Alter von 82 Jahren in Wien überraschend gestorben. Mit dem multitalentierten Künstler, der u.a. als Sänger, Boxkommentator, Werbetexter, Dramaturg oder Essayist arbeitete, verliert Österreich auch einen der pointiertesten politischen Kommentatoren und einen seiner bekanntesten Satiriker.

Schneyder, der sich in einer oft gebrauchten Eigendefinition als „Universaldilettant“ beschrieb, war am gestrigen Samstag nach dem Mittagessen in seine Wohnung gefahren, wo er am Sonntag aufgefunden wurde, wie sein Management gegenüber der APA erklärte.

Als Jugendlicher schrieb er über Fußballspiele

Am 25. Jänner 1937 in Graz geboren, wuchs Schneyder in Klagenfurt auf und besuchte dort das Realgymnasium. Schon mit 15 Jahren schrieb er über Fußballspiele und während seines Studiums – er studierte ab 1954 an der Universität Wien Publizistik und Kunstgeschichte – war er als freier Lokal- und Sportreporter unterwegs.

Der Sportbegeisterte fungierte auch als Boxkampfrichter, für das ZDF berichtete er etwa von den Olympischen Spielen aus Los Angeles, Seoul und Barcelona. Für den ORF moderierte er unter anderem das Kult-TV-Format „Club 2“.

Kabarett-Startschuss mit „Solo mit Trio”

Sein erstes kabarettistisches Soloprogramm stellte er 1981 unter dem Titel „Solo mit Trio“ vor. 1996 zog er sich von der Kabarettbühne für mehr als ein Jahrzehnt zurück und widmete sich verstärkt dem Schreiben. Als Regisseur war er unter anderem am Münchner Theater am Theater in der Josefstadt („Die letzten Tage der Menschheit“, 1995) tätig.

Schneyder veröffentlichte zahlreiche Bücher, etwa „Gelächter vor dem Aus“ (1980), „Erich Kästner – ein brauchbarer Autor“ (1982) oder „Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky!“ (1983). Mit dem 2014 erschienenen Buch „Von einem, der auszog, politisch zu werden“ legte er gewissermaßen eine Autobiografie, Kabarettgeschichte und ein Bekenntnisbuch in einem vor.

Er selbst bezeichnete sich einmal als „in einigen Punkten erzkonservativ, in anderen tief grün, flächendeckend liberal und sozialpolitisch sehr links“. Schneyder wurde auch zahlreich ausgezeichnet, u. a. mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse und dem Nestroy-Ring der Stadt Wien.

Einer der vielfältigsten und beliebtesten Künstler

Das offizielle Österreich würdigte den kulturellen Tausendsassa am Sonntag umfassend. Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen verliert das Land mit Schneyder „einen seiner vielfältigsten und beliebtesten Künstler“. Auch Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) würdigte Schneyder als „einen außergewöhnlichen und sehr vielfältigen und vielseitigen Künstler“, der „das Leben der Menschen auf vielfältige Art und Weise“ kommentiert „und die Zuschauerinnen und Zuschauer auch immer wieder herausgefordert und zum Nachdenken angeregt“ hat.