Murenabgang auf A10 in Kärnten

Nach einem Murenabgang bei Gmünd in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Dienstag zu Mittag die Tauernautobahn (A10) in beiden Richtungen gesperrt worden. Wie die Asfinag in einer Aussendung mitteilte, hatten die Erdmassen einen Brückenpfeiler der Autobahn getroffen, der nun überprüft werden muss. Gegen 11.30 Uhr war die Autobahn zwischen Gmünd und Rennweg aus Sicherheitsgründen für den gesamten Verkehr gesperrt worden.

Pkw werden auf die Katschberg Straße (B99) abgeleitet, Lkw müssen großräumig über die Westautobahn (A1) und die Pyhrnautobahn (A9), beziehungsweise die Südautobahn (A2) und die A9 ausweichen. Wie lange die Sperre dauern wird, war vorerst unklar.