Der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray hat am Dienstag erstmals seit acht Monaten ein Einzel auf der ATP-Tennistour gewonnen. Der 32-jährige Schotte besiegte beim Turnier in Zhuhai/China in der ersten Runde den US-Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:3,6:7(6),6:1.

Der zweifache Olympiasieger und dreifache Tennis-Major-Gewinner aus Schottland hatte sich im Jänner einer Hüft-Operation unterzogen und seit seinem Comeback vor sechs Wochen kein Einzel-Spiel gewonnen.