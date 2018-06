Museen: Land OÖ und Linz arbeiten verstärkt zusammen

Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Klaus Luger und Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer haben sich am Freitag auf eine verstärkte Kooperation zwischen den Museumseinrichtungen des Landes Oberösterreich und der Stadt Linz verständigt.

„Vernetzen, enger kooperieren und gemeinsam kommunizieren, um so die Schlagkraft aller Einrichtungen zu erhöhen — mit diesem Gedanken habe ich das Projekt der Museumskooperation zwischen Stadt und Land angestoßen“, sagt Landeshauptmann Stelzer: „Heute sind uns erste erfreuliche Schritte gelungen. Damit wird der Museumsbesuch künftig für die Besucher noch attraktiver.“

Ein gemeinsames Projektteam von Stadt und Land hat in den vergangenen Monaten verschiedenste Varianten der Zusammenarbeit geprüft. In einem ersten Schritt hat man sich für eine intensivere Zusammenarbeit in den Bereichen Marketing und Ticketing entschieden. Bisherige Modelle der Zusammenarbeit werden weiter ausgebaut sowie die verstärkte Einbindung des Linz-Tourismus und des Oö. Tourismus bei der Schaffung von konkreten buchbaren Angeboten vorangetrieben. Die Umsetzung soll ab sofort erfolgen.

Zusammenarbeit ist kontinuierlich gewachsen

„Die Analyse der Museumslandschaft hat gezeigt, dass es seit dem Kulturhauptstadtjahr 2009 einen verstärkten Austausch zwischen den Kultureinrichtungen des Landes sowie der Stadt gibt“, so Bürgermeister Luger: „Diese Zusammenarbeit ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen und wurde schrittweise verdichtet. Sowohl ein intensiver wissenschaftlicher Austausch wie auch gemeinsame Ausstellungen und Publikationen stehen bereits jetzt schon auf der kulturellen Tagesordnung.“ Man wolle weiterhin in die gleiche Richtung marschieren, um das bestmögliche Ergebnis für die Steuerzahler herauszuholen.

Mit gemeinsamen Themen, gemeinsamem Marketing und einem gemeinsamen Ticket-Online-Shop wolle man mehr Präsenz und Aufmerksamkeit für die Museen erreichen, betont Stadträtin Lang-Mayerhofer. „Letztlich müssen wir in Konkurrenz zu Facebook, Youtube und Co. vor allem auch junge Menschen für das Museumsangebot begeistern.“

Neben dem gemeinsamen Online-Ticketing und der Prüfung etwaiger Kostensenkungspotentiale sollen u.a. gemeinsame Veranstaltungen wie etwa „Museum Total“ ausgebaut und die Tarifsysteme vereinheitlicht werden.