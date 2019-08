Museumswochenende für Familien

Von 30. August bis 1. September laden 28 Museen aus allen Regionen Oberösterreichs Familien mit Kindern zum Museumsbesuch ein. Im Zuge dieser Aktion zum Ferienfinale erwarten Sie dort besondere Vorteile mit der OÖ-Familienkarte: freier Eintritt für Kinder, Ermäßigungen für Erwachsene und ganz spezielle Aktivangebote in jedem teilnehmenden Museum.

Selbstverständlich können auch mehrere Museen besucht werden — egal ob junge Besucher bei den „Family Days“ im Ars Electronica Center in Linz das völlig neu gestaltete Museum erkunden wollen oder die Pferdeeisenbahn-Matura in Kerschbaum absolvieren, ob sie im Stadtmuseum Leonding bei einem Workshop Kunstwerke gestalten oder in der Linzer Voestalpine Stahlwelt an kreativen Workshops teilnehmen wollen.

Schmieden oder Rätseln

Manche Museen lassen altes Handwerk aufleben: im Mühlsteinmuseum Steinbrecherhaus in Perg oder im Freilichtmuseum Ledermühle in St. Oswald bei Freistadt kann nach alten Techniken Mehl gemahlen werden, in Losenstein dürfen sich Kinder im Nagelschmieden versuchen. Sowohl im Linzer Schlossmuseum als auch im Aignerhaus in St. Georgen im Attergau dreht sich alles um Zeitreisen zu alten Spielen. Auch Rätselrallyes und Quiz werden angeboten, zum Beispiel im Archivmuseum Timelkam, im Riesenmuseum Lengau und in den Welser Stadtmuseen Minoriten und Burgmuseum.

Im letztgennanten kann auch am Sonntag der bekannten Märchenerzählerin Ursula Laudacher alias „Ursophon“ gelauscht werden. Selber forschen und entdecken können die Kinder im Linzer Biologiezentrum und im Evolutionsmuseum Schmiding. In letzterem ist es sogar möglich, sich archäologisch zu betätigen und Fossilien und Mineralien auszugraben. Wem der Schulbetrieb dann noch zu lange entfernt ist, dem sei das Museum Kirchenhäusl in St. Oswald bei Freistadt ans Herz gelegt. Dort kann man in alten Klassenräumen Schulluft des frühen 20. Jahrhunderts schnuppern und auf einer Schiefertafel schreiben. Ebenso ist das „Radiomuseum und Museum in der Schule“ in Taufkirchen an der Pram zu empfehlen, wo Morsekurse angeboten werden.

Der Nachwuchs kann sich auch künstlerisch betätigen: Im Hinterglasmuseum Sandl können Hinterglasmalworkshops besucht werden, das Miniaturmuseum „mini agrimundus“ lädt Kinder ein, sich im Seilbinden oder im Spinnen von Wolle zu versuchen. In der Villa Sinnenreich wird an optischen Illusionen gebastelt.

Von Apotheke bis Zahn

Für junge Eisenbahnfans stehen das Pferdeeisenbahnmuseum in Rainbach im Mühlkreis und das Mühlkreisbahnmuseum beim Bahnhof Rohrbach-Berg zur Verfügung. Im Mühlkreisbahnmuseum darf man seine eigenen Fahrkarten drucken, Weichen stellen und Draisine fahren. Andere teilnehmende Museen sind das Apothekenmuseum Mauthausen, das Stift Schlägl, das Franz Xaver Gruber-Gedächtnishaus, das Freilichtmuseum Pelmberg, das Linzer Zahnmuseum und viele weitere, teils kleinere regionale Häuser.

*

Weitere Informationen zu einzelnen Veranstaltungen online unter www.ooemuseen.at,

alle Museen im Überblick: www.familienkarte.at