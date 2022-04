Musica Barocca: Il Giardino armonico

Bei der steigenden Zahl von Orchestergruppen, die sich mit dem Originalklang und der historischen Aufführungspraxis befassen, kommt man nicht umhin, sich für diese Bewegung zu Interessieren.

Die Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts ist umfangreicher als man glaubt, etliche, bisher unbekannte alte Meister werden entdeckt. Und das Spiel auf alten Instrumenten ermöglicht einen Zugang zu ihnen und ihren Werken.

Man könnte nach dieser Musik süchtig werden, die Introvertiertheit und Meditation erfordert und die Tiefen der Seele berührt. Eine Klangwelt der Musik, die nie langweilig wird und ihren zeitlos gewordenen Wert behauptet. Zu diesen Gedanken verleitet die Neuauflage der Albumlegende Musica Barocca, die seit 1985 gleichsam als Wahrzeichen für die Juwelen von geschichtstreuen Aufführungen mit den besten Produktionen die Spitze der Ensembles im CD-Zeitalter hält.

Für die heutige Rückkehr wurden gleich reihenweise Barock-Bestseller berühmtester Komponisten aufgenommen, harmonische Schätze in blühenden Barockgärten, in denen die schönsten Blumen ihre musikalische Sprache hören lassen: Francesco Albinoni, J.S. Bach, G.F. Händel, Marcello, Johann Pachelbel, Henry Purcell, Georg Philipp Telemann und Antonio Vivaldi. Als Leiter (Gärtner) des bis zu 30 Musiker vereinenden Ensembles fungiert Giovanni Antonini. Ein Hineinhören in die Barockzeit zahlt sich aus. Fragen Sie die eingeweihten Propheten.