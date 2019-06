Von Melanie Wagenhofer

„Musik ist in meiner Familie ein Muss, ein Teil der Philosophie des Lebens. Alle tanzen, alle singen. Musik ist eine Sprache, die man können muss“, sagt Jessie Ann de Angelo (54) im VOLKSBLATT-Gespräch und sprüht dabei vor Lebensfreude. An dieser Lebensfreude lässt die aus Südamerika stammende Sängerin, die seit mehr als 30 Jahren in Linz lebt, die Menschen hierzulande bei ihren Konzerten teilhaben. Sie verzaubert ihr Publikum mit World Music, lateinamerikanischen und afrikanischen Klängen, Calypso, italienischen und französischen Liedern … Als große Vorbilder nennt sie Miriam Makeba und Harry Belafonte. Am 17. Juni feiert de Angelo ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum im Linzer Brucknerhaus.

Es fing mit fünf Akkorden auf der Gitarre an …

„Mein allererstes Konzert, das im Brucknerhaus stattgefunden hat, habe ich mit fünf Akkorden und 16 Liedern bestritten“, erinnert sich de Angelo lachend. Der erste Auftritt war gleich ein Erfolg. Als gefragte Künstlerin sei sie jedoch bald an einem Punkt angelangt, wo die fünf Akkorde nicht mehr gereicht hätten. Sie fing an, Gitarre zu studieren, eine Kunst, an der sie bis heute mit renommierten Professoren wie Michael Langer feilt. Mit sieben Gitarren stehen ihr dabei genügend Übungsinstrumente zur Verfügung. Auch gesanglich bildete Jessie Ann sich fort, nahm Privatunterricht bei bekannten Größen wie der Mezzosopranistin Birgit Greiner, die lange dem Ensemble des Landestheaters Linz angehörte.

Heimweh habe sie nie gekannt, so die Sängerin. Auch diese Einstellung habe ihr ihre Familie mitgegeben. Jessie Ann wurde in Mexiko geboren, wo sie auch aufgewachsen ist. Ihr Urgroßvater mütterlicherseits war ein bekannter brasilianischer Komponist und Kapellmeister, die Großeltern stammten aus Italien, Brasilien, der Karibik und den USA. De Angelo: „Ich bin deshalb mit vielen Sprachen aufgewachsen. Bei uns wurde Portugiesisch, Italienisch, Französisch und Englisch gesprochen.“ Mittlerweile spricht sie zwölf Sprachen, kann kyrillisch und hebräische Schrift lesen: „Meine zweite große Leidenschaft.“ Zum Beruf hat sie die Musik erst in Österreich gemacht, in ihrer Heimat zunächst ein Jusstudium absolviert und ihren Doktor in Meeresrecht gemacht. „Einer meiner Großväter war Schiffskapitän.“ Auf einem großen Festival lernte sie ihren späteren Mann, Heinz Haunold, kennen, Geiger und viele Jahre Konzertmeister des Bruckner Orchesters. 1987 ging sie mit ihm nach Österreich.

Das Programm ihres Jubiläumskonzertes bestreitet die Künstlerin „mit allem, was ich in den 20 Jahren gesungen habe“. Dazu gehören Lieder, die man auf ihren acht CDs zu hören bekommt, selbst geschriebene Stücke und Klassiker wie „Malaika“. Zwischendurch unterhält Jessie Ann ihre Fans, von denen viele sie schon lange begleiten, mit Geschichten aus ihrer Heimat.