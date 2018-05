Musik, Wasser, Fußball und Wanda im Nachklang

Auch in seinem dritten Jahr könnte das Ahoi!-Open-Air im Linzer Donaupark — veranstaltet vom Posthof — eine ausverkaufte Sache werden. Noch gibt es aber Karten für den 11. Juli, an dem das Areal zwischen Brucknerhaus und Kunstmuseum Lentos zum Festivalgelände wird.

„Wir hatten die Utopie, ein lässiges Festival zu machen, zu dem wir auch selbst gerne gehen“, sagt Posthof-Chef Gernot Kremser. Heuer bestückt er den Tag an der Donau mit dem Indierock-Quintett The National — „irgendwie zwischen Radiohead und U2 und dann doch wieder ganz anders“, so Kremser — und Chvrches aus Glasgow, die eben ein neues Album herausgebracht haben. Den Beginn ab 14 Uhr machen das isländisch-britische Trio Dream Wife, der Kalifornier Moses Sumney und Deap Vally aus Los Angeles. Bis ca. 23 Uhr wird auf der Bühne an der Donau gespielt, dann geht es mit Young Fathers, Anger und Jakob Bouchal ins Brucknerhaus, das sein Foyer bis in die Morgenstunden in einen Club verwandelt.

Hoffnung auf Ausbau des Festivals an der Donau

Am Samstag gibt es als Erweiterung des Ahoi! The Full Hit of Summer noch das bereits ausverkaufte — 9500 Karten — Konzert der österreichischen Obermacher-Band Wanda im Donaupark.

Neben musikalischer Unterhaltung bieten die Veranstalter beim Ahoi!- Festival auch allerlei andere Annehmlichkeiten, wie die Möglichkeit, in der angrenzenden Sandburg ein Fußball-WM-Spiel zu sehen, am ganzen Gelände gratis Wasser der Linz AG zu trinken; Kinder unter 8 Jahren bekommen freien Eintritt und werden extra unterhalten und für das leibliche Wohl sorgt ein kleiner Streetfood-Park, der auch am 12. und 13. Juli geöffnet hat.

Auch Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum freut sich über die ungewohnten Rhythmen im und ums Brucknerhaus — „Musik bewegt in jeglicher Sparte“ — und hofft auf einen Ausbau der Festivals in den kommenden Jahren.

mmo

Karten für den 11. Juli:

www.posthof.at/openair2018