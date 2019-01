Musikalische Ehren für Karl Weigl

„Wir spielen das aus Respekt und völliger Überzeugung zur Musik!“ Mit diesen Worten „rechtfertigte“ Intendant Dietmar Kerschbaum gestern die für das kommende Wochenende im Brucknerhaus angekündigte Würdigung des – bislang für die breite Masse unbekannten – österreichisch-amerikanischen Exil-Komponisten Karl Weigl. Durch die Konzerte am 26. und 27. Jänner sollen die Kompositionen des vom Schicksal gebeutelten Künstlers endlich auch in Österreich ein Publikum finden. Geboren am 6. Februar 1881 in Wien, wuchs Weigl in einer bürgerlichen, assimilliert-jüdischen Familie auf. Sein musikalisches Talent wuchs im Laufe der Jahre. 1904 wurde er vom damaligen Direktor Gustav Mahler als Solokorrepetitor an die Wiener Hofoper engagiert. Seit 1925 war das Komponieren schließlich seine Hauptbeschäftigung und er konnte von Aufführungstantiemen und Privatunterricht leben. Weigl galt als technisch meisterhafter, die Tradition Johannes Brahms’ weiterführender Komponist, der als Einzelgänger – und von damals herrschenden musikalischen Moden unbeirrt – seinen eigenen Weg ging. Ab 1933 spürte er dann relativ rasch die Machtergreifung Hitlers und damit die Auswirkungen der in Deutschland verfügten nationalsozialistischen Zensur. Aufführungen seiner größeren Orchesterwerke fanden immer seltener statt, Verlagshäuser verloren das Interesse.

„Zukunft dunkel“

Ende 1937 schrieb er prophetisch in sein Tagebuch: „Zukunft dunkel“. Im Oktober 1938, Monate nach Österreichs Anschluss, gelang schließlich die Flucht in die USA. Mit Teilzeit- und Gelegenheitsjobs in New York hielt sich der Komponist über Wasser. Später bekam er Stellen als Redakteur und Lehrer, unter anderem am Bosten Conservatory – mühsam kämpfte er sich durch. Dabei verschlechterte sich sein Gesundheitszustand stetig und er verstarb am 11. August 1949 in New York.

Erstaufführung in Linz

Die posthume Wiederentdeckung seiner Musik ist mit der Uraufführung der 5. Symphonie 1968 durch Leopold Stokowski zu datieren. Genau diese bringt das Bruckner Orchester nun zur europäischen Erstaufführung. Dazu werden Stücke aus verschiedenen Phasen seines Schaffens aufgeführt, darunter „Die Toteninsel“ aus dem Jahr 1903. Für den Konzertschwerpunkt befand man sich eineinhalb Jahre in der Planung. Das Serenus Quartett & Michael Korstick am Klavier spielen Karl Weigl am Samstagabend als Kammermusik, bevor unter dem Titel „Paradise Lost“ das Bruckner Orchester mit Nicole Heesters und Dirigent Thomas Sanderling im Rahmen des Konzerts zum Internationalen Gedenktag an die Holocaustopfer zur Sonntagsmatinee bitten.hu