„Musikalischer Bürgerkrieg“ in Linz

Eine pinke, stachelige … Distel? Alleine schon symbolisch gibt das Logo des kommenden Internationalen Brucknerfestes, das von 4. September bis 11. Oktober 2020 in und um Linz stattfinden wird, die neue Richtung vor: Nachdem das renommierte Klassikfestival heuer ganz im Zeichen von Anton Bruckners Aufbruch in neue sinfonische Welten stand, beleuchtet man mit der kommenden Ausgabe und dem Motto „Kontroverse – Bruckner und seine Zeit(genossen)“ das Wiener Musikleben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Dieses war nämlich von einem ästhetisch-ideologischen Streit zwischen „Neutönern“ und „Akademikern“ geprägt.

Beide Parteien sahen sich in der Nachfolge Beethovens. Auf der einen Seite die „Fortschrittspartei“ um Franz Liszt und Richard Wagner mit der Programmsinfonie, auf der anderen die „Akademiker“, welche die Instrumentalmusik von programmatischen Inhalten freizuhalten versuchten. Brahms war dabei deren Leitfigur. Und Bruckner? Der war irgendwo dazwischen. Anfangs hielt er es wie Brahms, doch spätestens mit seiner 3. Sinfonie hatte er sich als Bewunderer Wagners zu erkennen gegeben. Was regelrecht einen „musikalischen Bürgerkrieg“ entfachte.

Fokus auf den Kontrast

Die Konzerte des Brucknerfestes 2020 stellen nun Werke, die als typisch für die jeweilige „Partei“ gelten, kontrastierend einander gegenüber. Dabei soll das Trennende, aber auch das Gemeinsame an diesen Werken (neu) entdeckt werden. „Von Anfang an war es meinem Team und mir ein wichtiges Anliegen, das Internationale Brucknerfest Linz neu zu positionieren. Das ist, wie die Zahlen beweisen, nach nur zwei Jahren vollauf gelungen“, sagte Brucknerhaus-Intendant Dietmar Kerschbaum bei der gestrigen Bilanz- und Programmpräsentation in den Räumlichkeiten des Hauptsponsors Raiffeisenlandesbank OÖ.

88 Prozent Auslastung

Bei 28 Veranstaltungen und fast 17.000 Besuchern wurde heuer eine „erfreulich hohe“ Auslastung von rund 88 Prozent erreicht.

Im Zentrum des 2020er Programms steht ein sinfonischer Brahms-/Bruckner-Zyklus, der den vier Sinfonien und dem Violinkonzert von Brahms Sinfonien von Bruckner gegenüberstellt, die in ihrer jeweils erklingenden Fassung zeitgleich mit den Sinfonien von Brahms ihre (Wiener) Erstaufführung erlebten. Am 13. und 24. September werden daran Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz tatkräftig mitwirken. Spannend ist in diesem Zusammenhang auch der 19. September: Der von Kerschbaum als „großer Durchstarter“ verehrte Pietari Inkinen, der bei den Bayreuther Festspielen 2020 die Neuproduktion von Wagners „Der Ring des Nibelungen“ dirigiert, wird mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern die Klassische Klangwolke leiten.

Und auch sonst sind Weltstars zu Gast: Doyen Christoph von Dohnányi etwa wird am 11. Oktober das festliche Abschlusskonzert in St. Florian mit dem „Deutschen Requiem“ von Brahms und einer Psalmvertonung Bruckners bestreiten. Weitere Höhepunkte sind ein Jazzkonzert mit Thomas Quasthoff (17.9.) und ein Abend mit Kit Armstrong (5.10.), an dem dieser sowohl Klavier als auch Orgel spielen wird. Bei den Kammerkonzerten werden heuer Sharon Kam (25.9.), das Oliver Schnyder Trio (28.9.), Julia Hagen und Aaron Pilsan (29.9.) sowie das Minguet Quartett (8.10.) erwartet. Aber auch Unkonventionelles findet Platz: So werden ab 5. September Klanginstallationen dreier zeitgenössischer Komponisten am Taubenmarkt, in den Promenaden Galerien und in der PlusCity das „kontroverse“ Motto aufgreifen. Alles um den Tanz dreht sich bei den BrucknerBeats (10.10.) und unter „#freebrahms“ (22.9.) bringt das Stegreif Orchester eine spielerische Überschreibung von Brahms’ 3. Sinfonie. 2020 wird bunt und stachelig.hu