Musikinstrumente sollen ins OÖ. Landesmuseum

Museum in Kremsegg hatte lediglich rund 1000 Besucher pro Jahr

Die Generalversammlung des Vereins Musica Kremsmünster hat am vergangenen Freitag den Vorstand ermächtigt, die Exponate des Musikinstrumentenmuseums auf Schloss Kremsegg zur Präsentation und Beforschung an das Landesmuseum zu übertragen.

Für den Verein wurde es zusehends schwieriger, den Betrieb des Musikinstrumentenmuseums zu führen. Der inhaltliche Zuschnitt des Museums macht es kaum möglich, über das interessierte Fachpublikum hinaus Besucher anzusprechen. Mit rund 1000 Besuchern pro Jahr blieben die Zahlen trotz intensiven Bemühens weit hinter den Erwartungen. Ohne einen Förderzuschuss aus dem Kultur- budget des Landes OÖ von 470.000 Euro jährlich ist der Fortbestand des Museums nicht zu sichern.

Instrumente weiterhin der Forschung zugänglich

Nach Prüfung wurde empfohlen, das Musikinstrumentenmuseum von Kremsmünster in das OÖ. Landesmuseum zu überführen. Derzeit laufen diesbezüglich Gespräche zwischen dem Land OÖ und dem Verein Musica Kremsmünster. Ziel ist es, die Musikinstrumente weiterhin der musikwissenschaftlichen Forschung bestmöglich zugänglich zu machen.

„Wir haben auf Schloss Kremsegg eine kulturgeschichtlich interessante Sammlung von Blas- und Tasteninstrumenten, die auch immer wieder international beforscht wird. Wir wollen diesem Umstand Rechnung tragen und die Sammlung künftig ins OÖ. Landesmuseum transferieren, wo sie weiter von den Studierenden und Lehrenden der Anton Bruckner Privatuniversität und anderen Wissenschaftlern beforscht werden kann“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer.

„Es gibt sachliche und stichhaltige Argumente“

„Schloss Kremsegg ist seit mehr als 20 Jahren fixer Bestandteil unseres so vielfältigen kulturellen Lebens in Kremsmünster. Natürlich wäre es ein schmerzlicher Verlust, aber es gibt sachliche und stichhaltige Argumente für diese Entscheidung, denen wir uns nicht verschließen können. Dass die langjährigen Mitarbeiter bei der Suche nach neuen Jobs bestmöglich unterstützt werden … ist mir ein besonderes Anliegen. Ich vertraue darauf, dass wir eine gute Lösung erzielen“, so der Bürgermeister von Kremsmünster, Gerhard Obernberger.

Mit der Übernahme der Musikinstrumente durch das OÖ. Landesmuseum wird sichergestellt, dass die Musikinstrumente weiterhin konservatorisch und restauratorisch bestmöglich verwahrt werden.