Gerade am Tag der Arbeit gelte den Leistungsträgern „ein klares Bekenntnis. Es muss sich auszahlen, in unserem Land aufzustehen und anzupacken“, betonte LH Thomas Stelzer gestern mit Blickwinkel auf die angekündigte Steuerreform.

Oberösterreich lebe von jenen, „die sich engagieren und arbeiten. Mit der Steuerreform wird dieser Fleiß belohnt“, so der Landeshauptmann.

Traditionell stellen Stelzer und die OÖVP am 1. Mai jene in den Mittelpunkt, „die heute und an Sonn- und Feiertagen das ganze Jahr über im Einsatz sind: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem im Gesundheitswesen, im Sozialbereich oder eben bei der Exekutive“, so der Landeshauptmann, der gestern die Grenzpolizeiinspektion Leopoldschlag besuchte. „Mit ihrer Arbeit und ihrem Dienst tragen sie dazu bei, dass unsere Gesellschaft funktioniert“, unterstrich der Landeshauptmann.

Auch Polizisten leisten „Tag für Tag einen großen Dienst an der Gemeinschaft. Sie sorgen für Sicherheit im Land“, betonte Stelzer. Oberösterreich gehöre zu den sichersten Ländern der Welt und seit Jahren zu den Bundesländern mit der höchsten Aufklärungsquote bei Straftaten. Damit das auch so bleibe, brauche man laut Stelzer ausreichend gut ausgerüstete und vor allem motivierte Polizistinnen und Polizisten.

„Von den österreichweit 2100 zusätzlichen Polizei-Planstellen kommen bereits 250 fix nach Oberösterreich. Wir wollen aber noch deutlich mehr“, fordert Stelzer. Wichtig sei auch eine moderne Grenzkontrolle inklusive Schleierfahndung. Bereits 2017 wurde dazu eine eigene Fahndungsdienststelle in Leopoldschlag installiert und die Personaleinheiten für den Dienstposten aufgestockt.

Gemeinsam mit OÖVP-Spitzenkandidatin für die EU-Wahl, Angelika Winzig, deponierte Stelzer auch ein klares Bekenntnis gegen den Ausbau der Atomkraft beziehungsweise ein Atommüll-Endlager an der Grenze zu OÖ.