Mutig: Zeuge verhindert Vergewaltigung in Linz

LINZ — Dank eines mutigen Zeugen ist am späten Mittwochabend eine 18-Jährige in Linz-Ebelsberg einer Vergewaltigung entgangen. Die junge Frau aus dem Bezirk Linz-Land war gegen 21.50 Uhr bei der Haltestelle Wambacherstraße aus der Straßenbahn ausgestiegen und zu ihrem an der Hartheimerstraße geparkten Auto gegangen. Gemeinsam mit ihr stieg auch jener Mann aus, der schließlich zu ihrem Retter werden sollten. Denn noch ehe sie ins Auto einsteigen konnte, kam ihr ein Unbekannter entgegen, der versuchte, ihr die Jacke vom Leib zu reißen. Die Schreie der Frau ließen den Retter zur Tat schreiten. Er zog den Täter weg, so dass die 18-Jährige in ihr Auto flüchten konnte. Dies schreckte den Angreifer aber nicht ab. Als er versuchte, die Beifahrertüre zu öffnen, zog ihn der Helfer erneut weg. Die junge Frau fuhr daraufhin weg und sah noch, wie die der Täter dem Mann ins Gesicht schlug.

Da ihr Handyakku leer war, verständigte die Frau nicht direkt nach dem Angriff die Polizei, sondern kam erst später mit ihrer Mutter zur Inspektion. Die Polizei bittet nun den couragierten Helfer, sich beim beim Stadtpolizeikommando Linz unter der Telefonnummer 059133/45-3333 melden soll.