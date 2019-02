Mutiges Robogirl mit Herz & Waltz

Vor allem die Kampfszenen in „Alita: Battle Angel“ haben es in sich

Von Renate Wagner

Fester Bestandteil des Science-Fiction-Genres sind die Cyborgs, Mischwesen aus Mensch und Maschine — mit all ihren übermenschlichen Kräften und zutiefst menschlichen Problemen. Wie das Mädchen Alita, zusammengesetzt aus einem am Schrottplatz gefundenen Kopf und dem aufbewahrten Körper eines toten Mädchens – irgendwann im 26. Jahrhundert. Dort spielt die Manga-Serie (Mangas sind die japanischen Comics, die einer besonders eleganten Ästhetik folgen) über die kleine Kampfmaschine Alita. Und kein Geringerer als „Titanic“-Regisseur James Cameron wollte sie verfilmen. Als er persönlich nicht genug Zeit dafür fand, überließ er das Thema Regisseur Robert Rodriguez, bekannt für seine halb brutalen, halb witzigen Mexiko-Krimis. So kommt „Alita“ nun in die Kinos.

Österreichische Kinobesucher sehen immer besonders erwartungsvoll dem Auftreten von Christoph Waltz entgegen, erwartet man doch von ihm nach seinen zwei „Oscar“-gekrönten Bösewicht-Meisterstudien immer etwas Besonderes. Aber Dr. Dyson Ido ist durch und durch der „Gute“ der Geschichte, der das Mädchen Alita „zusammensetzt“, erzieht, pflegt und liebt. Was er nicht ändern kann, sind ihre Fähigkeiten — sie ist nämlich, klein und zart, eine regelrechte „Berserkerin“, wie man ihren Prototyp einst nannte. Und als solche rennt sie furchtlos auf die schlimmsten Cyborg-Monster zu (auch wenn das riesige Blechgebilde mit nur einer Ahnung von Menschengesicht sind). Interessant, wie es die Gestalter des Films geschafft haben, das Gesicht von Darstellerin Rosa Salazar so zu verfremden, dass sie trotz lieblicher Ausstrahlung immer noch das Gefühl eines Kunstgeschöpfs vermittelt.

Nun muss ehrlich gesagt werden, dass von der Handlung her in der „Alita: Battle Angel“-Geschichte nicht übermäßig viel los ist: ein bisschen Liebe zu einem Menschenjungen, Kampf mit Bösewichten (sehr elegant: der „Green Book“-Star Mahershala Ali), und das dringende Bedürfnis, von der Schrott-Welt, in der man lebt, aufzusteigen in jene Regionen, wo es sich zu leben lohnen dürfte — diese andere, erstrebte Welt hängt wie ein Raumschiff in den Lüften. Und die Mächtigen blicken auf die Menschen und Halbmenschen hinab und versuchen sie zu manipulieren.

Christoph Waltz als „guter Doktor“

So, wie Alita am Ende herausfordernd nach oben blickt, könnte man sich vorstellen, dass sie in der Fortsetzung alles daran setzen wird, dort zu landen. Wenn es denn eine gibt. Denn die Kritiken für den Film waren schlecht — schlechter, als er es verdient. Denn vor allem die Kampfszenen, die mit der Geschmeidigkeit des Hongkong-Kinos und der „fliegender“ asiatischer Helden ablaufen, haben es in sich. Und Christoph Waltz als „guten Doktor“ zu sehen (eine ungewohnte Rolle für ihn), ist ja vielleicht auch ein Argument.