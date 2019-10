Das EU-Parlament zeigte in den Anhörungen der designierten EU-Kommissare bisher keinerlei Beißhemmung. Schon vor den eigentlichen Hearings wies es zwei Kandidaten ab.

Der Rumänin Rovana Plumb half es nichts, dass sie einen zwar in der Heimat, nicht aber dem EU-Parlament gemeldeten Privatkredit umgehend tilgte. Dem Ungarn Laszlo Trocsanyi wurde eine Beteiligung an einer Anwaltskanzlei zum Verhängnis. Dass er als Justizminister in umstrittene Reformen involviert war, dürfte auch eine Rolle gespielt haben.

Die Strenge mit den Bewerbern ist begrüßenswert. Spannend wird es allerdings zu sehen, wie mutig die Abgeordneten im Fall Sylvie Goulard sein werden. Sie wurde am Mittwoch nicht durchgewinkt, sondern muss sich weitere Fragen stellen.

Warum sie in Frankreich wegen der Affäre um die Scheinbeschäftigung eines Assistenten als Ministerin untragbar war, aber gut genug für die EU-Kommission sein soll, ist eben schwer zu erklären. Und die erfolgte Rückzahlung von ein paar tausend nicht ganz sauber bezogenen Euro löst, siehe oben, das Problem nicht.

Diese Kandidatin ist jedoch nicht die Erfindung einer sowieso umstrittenen osteuropäischen Regierung, sondern eine des französischen Präsidenten Macron. Sollte das letztlich den Beißreflex der Abgeordneten dämpfen, wäre das allerdings fatal.