Mutter (40) starb vor den Augen von Sohn und Mann

REICHERSBERG — Die Serie tödlicher Verkehrsunfälle reißt einfach nicht ab: Innerhalb von 19 Tagen kamen 13 Personen bei Zusammenstöße in Oberösterreich ums Leben, zwei Oberösterreicher starben bei Unfällen in anderen Bundesländern. Am Donnerstag gab es gleich vier Verkehrstote. In der Früh wurde eine 40-Jährige in Reichersberg (Bez. Ried) vor den Augen ihres Sohnes (5) und ihres Mannes getötet.

Ein 39-jähriger Lkw-Lenker war gegen 6.40 Uhr mit seinem Saugfahrzeug in einer Kurve der regennassen B148 ins Schleudern geraten. Der Lkw krachte auf der Gegenfahrbahn in das Auto, das der 42-jährige Vater lenkte. Durch die Wucht des Anpralles wurde der Motorblock ins Innere des Pkw gedrückt, das Auto ins angrenzende Feld geschleudert. Der Lkw stürzte um. Die Gattin des 42-Jährigen erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Feuerwehrleute brauchten eine Stunde, um den Lenker aus dem Wrack zu bergen. Der Mann wurde schwer, der Bub unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden in Spitäler geflogen. Der Lkw-Lenker wurde ins KH Schärding gebracht.

Zwei Kraftfahrer sind am Nachmittag bei einem Auffahrunfall mit drei Lkw auf der A9 bei Inzersdorf (Bezirk Kirchdorf) ums Leben gekommen. Zwei der Lenker waren beim Unfall eingeklemmt worden, einer von ihnen wurde so schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam. Erst während der Bergungsarbeiten bemerkten die Einsatzkräfte, dass sich auch ein Beifahrer in dem Schwerfahrzeug befunden hatte, auch er kam bei dem Anprall ums Leben.

Auf der Pyhrnautobahn (A9) ist am Vormittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 73-jährige Deutsche war im Tunnel „Falkenstein“ ins Schleudern geraten und an der Gehsteigkante zu Sturz gekommen. Obwohl Zeugen sofort Erste Hilfe leisteten, starb der Mann noch an der Unfallstelle.