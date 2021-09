Mutter und Sohn von Polizei als Drogendealer entlarvt

Eine 48 Jahre alte Frau und ihr 18-jähriger Sohn sind von der Kärntner Polizei als Drogendealer entlarvt und festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei hatten die beiden seit 2019 Cannabis und Kokain an mindestens 30 Abnehmer verkauft. Seit einem Jahr haben sie auch selbst Marihuana angebaut, um es dann zu verkaufen.

Bei einer Hausdurchsuchung im Einfamilienhaus der Frau im Bezirk St. Veit an der Glan wurden Cannabis, Kokain und Suchtgiftutensilien sowie eine Schreckschusspistole samt Munition sichergestellt. Insgesamt dürften die beiden rund 2,5 Kilogramm Cannabis und mehr als ein halbes Kilo Kokain in Umlauf gebracht haben. Mutter und Sohn wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.