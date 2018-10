MX-Volksfest in Julbach

Am Wochenende bittet der MSC Julbach alle Zweiradakrobaten der Abteilung Geländesport zum „Oktoberfest“. Am Samstag (11 bis 17) wird das Freie Training gefahren, am Sonntag (ab 8.20) nochmals trainiert und anschließend (11.15) werden in zehn Klassen, vom Nachwuchs über Frauen bis hin zur schnellsten Männerfraktion, jeweils zwei Rennläufe absolviert.

Als Rennstrecke dient die ehemalige Sandgrube an der Ortsausfahrt Julbach in Richtung Ulrichsberg. Nach einem Streckenumbau bietet die Zuschauerzone besten Überblick über fast den gesamten Verlauf der Rennstrecke und einen spektakulären Sprung. Auch die Wetterprognose verheißt perfekte Bedingungen für Fans und Fahrer, bei leichter Bewölkung sollen Temperaturen an die 20 Grad herrschen, für das leibliche Wohl ist in Julbach selbstredend bestens gesorgt.