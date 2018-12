Nach 16 Stunden kam Einigung

Es war ein zähes Ringen, ehe am Sonntag um 6 Uhr Früh die Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag für die Eisenbahner verkündet werden konnte. Nach 16-stündigen Verhandlungen konnte ein Gehaltsplus von 3,4 Prozent für die rund 40.000 Beschäftigten rückwirkend ab 1. Juli bekannt gegeben werden. Für Arbeitgeber-Chefverhandler Thomas Scheiber ist der Abschluss finanziell gerade noch vertretbar.

„Wir haben einen KV-Abschluss, für den sich die Unternehmen zur Decke strecken müssen und der hart an der Grenze des Leistbaren ist.“ In Summe kostet der Abschluss den mehr als 60 Bahnunternehmen in Österreich rund 100 Mio. Euro, schätzen die Arbeitgeber.

Weitere Änderungen

Neben der rückwirkenden Erhöhung der Gehälter wurden auch einige Verbesserungen im Rahmenrecht für die Arbeitnehmer vereinbart. Künftig gibt es Anspruch auf einen Tag Sonderurlaub für ehrenamtliches Engagement bei der Feuerwehr oder Rettung, teilte die für die Eisenbahner zuständige Gewerkschaft vida mit. Auch habe man ab Anfang 2020 mehr Selbstbestimmungsrecht beim Verbrauch von Zeitausgleich vereinbart.

Für Berufseinsteiger ist im neuen Kollektivvertrag ein durchschnittliches Plus von 8,5 Prozent bei den Einstiegsgehältern für die eisenbahnspezifischen Berufe wie Lokführern, Verschiebern oder Wagenmeistern vorgesehen. Zudem wird mit 1. März 2019 die Lehrlingsentschädigung um durchschnittlich 6,5 Prozent angehoben.

Nach der Einigung sprach vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit von einer besonderen Kraftanstrengung. Durch die Lösung des KV-Streits konnte ein neuerlicher Streik abgewendet werden. Von einer zweistündigen Arbeitsniederlegung am vergangenen Montag waren mehr als 100.000 Fahrgäste betroffen, bis zum Abend kam es zu Verspätungen.