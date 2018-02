Nach 18 Jahren soll die Festung Hütteldorf fallen

Bundesliga: LASK würde mit Sieg in Wien am SK Rapid vorbeiziehen

Wir schreiben den 27. Mai 2000, es läuft die 87. Spielminute im altehrwürdigen Hanappi-Stadion. „Beißer“ Jürgen Panis fasst sich fast von der Mittellinie ein Herz, überlistet Rapid-Torhüter Ladislav Maier und trifft sensationell zum 1:0-Auswärtssieg für den LASK. Der war am letzten Spieltag zwar bedeutungslos, aber bis heute von großer Tragweite: Seit damals haben die Linzer in zwölf Anläufen nie mehr in Hütteldorf gewonnen. Ernüchterndes Torverhältnis: 7:32.

Am Samstag (18.30) scheint die Chance groß, wie lange nicht, die Festung des SK Rapid nach fast 18 Jahren endlich wieder zu erobern. Nach drei Siegen in Serie reisen die Athletiker, die neben Ullmann und Erdogan auf den erkrankten Berisha verzichten müssen, mit breiter Brust in die Bundeshauptstadt. „Wenn der Rekordmeister im eigenen Stadion gegen den Aufsteiger spielt, ist die Favoritenrolle vergeben. Das heißt aber nicht, dass es auch so kommen muss“, sagte Oliver Glasner, der bislang alle sieben Duelle als Trainer gegen Rapid verloren hat.

Die Grün-Weißen haben erst zwei Punkte im neuen Jahr gesammelt, nach dem Verlust von Platz drei wäre nun bei einer Pleite gegen den LASK auch Rang vier vorerst futsch — und der Trainersessel von Goran Djuricin in ernsthafter Gefahr.

17.000 Tickets wurden bislang verkauft, der LASK-Fanzug ist ausgebucht. Restkarten für den Gästesektor gibt es noch.

cg