Nach 6:1 musste Linz noch um Sieg zittern

Linzer Siege in Znaim gibt es in der Erste Bank Eishockey Liga nicht gerade wie Sand am Meer. Das 8:5 bei den Tschechen und damit die gelungene Revanche für das 2:6 am Freitag war im Kampf um die Top sechs aber gleich doppelt wichtig. Denn damit bauten die Black Wings ihren Vorsprung auf die Adler auf neun Punkte aus und liegen auch vier Zähler vor dem Siebten Fehervar.

Beinahe hätten sich die Linzer aber noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Nach dem achten (!) Rückstand zum 0:1 in Serie drehten die Oberösterreicher voll auf, lagen nach 36 Minuten 6:1 vorne. Ehe man den komfortablen Vorsprung binnen elf Minuten fast komplett verspielte, bei 5:6 plötzlich zittern musste. Doch Kristler (52.) und DaSilva (53.) machten endgültig alles klar.