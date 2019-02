Nach Aare-Double nimmt „Vinc“ WM-Medaille ins Visier

„Ich will vorne mitmischen“, erklärte der Oberösterreicher. „Eine Medaille bei der WM wäre das Ziel, dann bin ich auch zufrieden“, so der 27-Jährige aus Gramastetten. Wohlwissend: „Schon ein vierter Platz ist bei einer WM bitter.“ Ja, bei Titelkämpfen zählt, noch extremer als im Weltcup, nur Edelmetall. Doch die Voraussetzungen für Kriechmayr sind durchaus günstig. An die Strecke in Aare hat er jedenfalls nur die besten Erinnerungen. Beim Weltcup-Finale 2018 triumphierte er im schwedischen Ort sowohl im Super-G, als auch (zeitgleich mit Matthias Mayer) in der Abfahrt.

„Fühle mich auf der Strecke sehr gut“

„Das hilft, weil ich mich auf der Strecke sehr gut fühle, das Gelände sollte mir liegen. Ich freue mich, dass wir hier sind“, betonte Kriechmayr. Er ist aber keiner, der in der Vergangenheit lebt und wollte deshalb dieses Double „nicht überbewerten“. Wie es mit Edelmetall klappen könnte? Erstens: „Ich muss das Beste zeigen, das ich drauf habe“, so „Vinc“, denn gerade bei einer WM sei „jeder sehr am Limit“. Und zweitens: „Ich mache noch hin und wieder Fehler, die gilt es zu minimieren“, verwies er auf das eine oder andere Rennen, bei dem eine bessere Platzierung möglich gewesen wäre.

Weltcupstand belegt den großen Favoritenkreis

So etwa zuletzt in Kitzbühel, als er auf dem Oberhausberg einen Stockerlplatz vergab. Im Super-G-Weltcup hat er in diesem Winter immerhin die Ränge zwei, sieben, 14 und zweimal vier zu Buche stehen, womit er in der Gesamtwertung mit 236 Punkten hauchdünn vor Landsmann Mayer (233), Dominik Paris (ITA, 230), Aleksander Aamodt Kilde (227), Aksel Lund Svindal (beide NOR, 219) und Mauro Caviezel (SUI, 208) führt. Zum Favoritenkreis zählen aber auch noch Kjetil Jansrud (NOR), Kitz-Sieger Josef Ferstl (D), Christof Innerhofer (ITA) und Beat Feuz (SUI). „Die Konkurrenz ist sehr stark“, weiß Kriechmayr.

Klar ist, dass der bei einem Super-G immer extrem wichtigen Streckenbesichtigung heute besondere Bedeutung zukommt. Weil Aare normalerweise nicht im Herren-Weltcup-Kalender aufscheint und auch das Abfahrtstraining am Montag abgesagt wurde. „Der erste Lauf muss sitzen“, weiß Mayer.

Doppel-Olympiasieger will erste WM-Medaille

„Das kommt mir schon entgegen“, glaubt der zweifache Olympiasieger — 2014 in der Abfahrt, letztes Jahr im Super-G. Bei Weltmeisterschaften ist der Kärntner aber noch ohne Medaille. „Ich bin recht motiviert. Ich bin sehr befreit, ich glaube, ich habe meine sieben Sachen beinander und eine recht gute Idee im Kopf Set-up technisch und von der Abstimmung her“, so Mayer.

Eine Extra-Portion Spaß bei einem Großereignis verspüre er durchaus. „Man muss das Ganze irgendwo auch ein bisschen aufsaugen, ein bisschen mitnehmen, dann macht es noch mehr Spaß.“

Einen WM-Titel in der Tasche hat hingegen Hannes Reichelt, er triumphierte vor vier Jahren in Vail/Beaver Creek eben im Super-G und ist damit einer von drei österreichischen Weltmeistern neben Stephan Eberharter (2x) und Hermann Maier in dieser Disziplin.

Trotz durchwachsener Saison optimistisch

In der bisherigen Saison ist für den 38-Jährigen „nicht alles nach Wunsch gelaufen“, wie der Salzburger einräumte. Das begann schon in der Vorbereitung mit einem Zehenbruch, wodurch er das Übersee-Training verpasste. „Die Chile-Wochen gehen mir beim Material ein bisserl ab“, so Reichelt. Aber: „Was mich positiv stimmt, ist, dass ich in Kitzbühel in Form gekommen bin und mir auch in den Trainings denke, es wird besser.“ Einzelne Teilzeiten seien schon sehr gut gewesen und auch Rang fünf bei der Generalprobe im Vorjahr stimmen ihn zuversichtlich.

Auch Außenseiter spricht von Medaille

Österreichs vierter Starter ist nach dem Ausfall von Max Franz der Steirer Daniel Danklmaier, der mit 21 Weltcup-Punkten ins Team rutschte, sich in der internen Qualifikation gegen Christian Walder durchgesetzt hat: „Ich habe da herunter aber nichts zu verlieren, ich kann voll angreifen.“ Das will der 25-Jährige tun: „Auch mein Ziel ist eine Medaille. Das ist ganz weit hergeholt, aber in einer Außenseiterrolle bin ich sicher.“