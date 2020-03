Nach Absage von Kranjska-Gora-Rennen Kilde Gesamtsieger

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist der Weltcup der alpinen Ski-Herren am Wochenende in Kranjska Gora abgesagt worden. Damit ist die Saison beendet. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde steht als Gewinner der Gesamtwertung fest. Riesentorlauf- und Slalom-Kristall gehen an seinen Landsmann Henrik Kristoffersen. Dem bis zuletzt mitkämpfenden Alexis Pinturault (FRA) blieb nur die Kombi-Kugel.

Am Mittwochabend war der Weltcup der Damen in Aare (Schweden) abgesagt worden, Donnerstag folgte jener in Kranjska Gora (Slowenien). Laut der lokalen Organisatoren hielt man sich bei der Entscheidung an die Empfehlungen des Ski-Weltverbandes (FIS) und der nationalen Gesundheitsbehörde in Slowenien.

Am Mittwoch hätten drei Personen im Ski-Tross Symptome von Covid-19 gezeigt, eine sei positiv getestet worden. Alle seien sofort unter Quarantäne gestellt worden, hieß es in einer Aussendung. Dies hatte auch zur Absage in Aare geführt. Die positiv getestete Person war ein Mitglied des Weltcup-Sponsor-Unterstützer-Teams in Kvitfjell (Norwegen) gewesen, wo vergangene Woche die Herrenrennen stattgefunden hatten.

Für Österreich ging die Weltcup-Saison 2019/20, die erste nach dem Karriereende des achtfachen Gesamtsiegers Marcel Hirscher, ohne einen einzigen Kugelgewinn zu Ende. Dies war zuletzt vor 25 Jahren der Fall.