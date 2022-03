Nach Aus wächst der Ruf nach Veränderung

Immer wieder ohne Österreich — zum sechsten Mal in Folge verpasst das ÖFB-Nationalteam 2022 in Katar eine WM-Endrunde.

Ähnlich wie nach der erfolglosen Qualifikation für 2018 in Russland unter Marcel Koller dürfte dies nun einen Teamchefwechsel zur Folge haben. Der Vertrag von Franco Foda läuft nach knapp viereinhalb Jahren am 31. März aus.

Eine Verlängerung ist nach der 1:2-Niederlage im Halbfinale des WM-Play-offs in Wales äußerst unwahrscheinlich, wenngleich ÖFB-Präsident Gerhard Milletich nach Schlusspfiff in Cardiff meinte: „Wir müssen eine Lösung finden, die kann mit oder ohne Foda sein.“ Spätestens bei der Präsidiumssitzung am 29. April müsse eine Entscheidung getroffen werden, beim Freundschaftsspiel am Dienstag gegen Schottland werde der Deutsche noch auf der Bank sitzen.

Schöttel muss sondieren

Letztlich wird auch der Burgenländer wissen: Eine Verlängerung mit Foda wäre nicht mehr argumentierbar. Sportdirektor Peter Schöttel werde nun damit beauftragt, zu sondieren, Kandidaten zu suchen und dem Präsidium vorzuschlagen, erklärte Milletich. Schöttel selbst sieht der langjährige Parndorf-Obmann nicht zur Diskussion: „Das war überhaupt kein Thema.“

Dennoch wird es mit einem Teamchefwechsel alleine nicht getan sein. Die Rufe nach etwa einer einheitlichen Philosophie werden lauter. Milletich dazu: „Ich bin der Meinung, dass es hier Änderungen geben sollte.“ Er wolle dem Sportdirektor aber nicht vorgreifen, dies sei seine Aufgabe.

„Haben einiges erreicht“

Foda selbst sprach von einer WM-Qualifikation, die man sich nicht so vorgestellt habe. „Wir sind alle extrem enttäuscht. Es ist sehr schade und traurig, weil wir hatten die Möglichkeit, auch hier zu gewinnen.“ Seine gesamte Ära wollte sich der 55-Jährige nicht schlechtreden lassen. „Wir haben in den letzten Jahren viel bewegt, wir haben einiges erreicht“, meinte der ehemalige Sturm-Trainer und verwies auf die Bilanz von 27 Siegen, fünf Remis und 15 Niederlagen. Der zweitbeste Punkteschnitt (1,83) nach Karl Stotz (1,88) gibt dem Deutschen zwar recht, andere Zahlen relativieren diese Statistik aber. Etwa, dass von sieben Pflichtspielen gegen in der Weltrangliste höher klassierte Teams sechs verloren und keines gewonnen wurde.

Arnautovic-Rücktritt?

Hinzu kommen die fehlende spielerische Entwicklung trotz zahlreicher internationaler Topspieler, das mangelnde Offensivkonzept (s. Kommentar), die nicht auf die Stärken der Spieler zugeschnittene Spielanlage und letztlich auch die Resultate in den vergangenen Monaten mit Ausnahme der EM.

Neben jener von Foda könnte eine weitere Ära enden: Marko Arnautovic ließ seine Zukunft im Team offen. „Ich werde mir alles durch den Kopf gehen lassen, ob das noch alles passt“, sagte der 32-Jährige. Am Dienstag gegen Schottland nicht dabei sind David Alaba und Xaver Schlager, die abreisten.