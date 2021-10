Nach Bier und Benzin nun die Milch

Das Fehlen von Lkw-Fahrern in Großbritannien zeitigt immer mehr Konsequenzen. Musste zuletzt sogar das Militär ausrücken, um Tankstellen mit Benzin zu versorgen und ging in Pubs das Bier aus, so mussten nun britische Bauern wegen fehlender Lkw-Transporte Zehntausende Liter Milch vernichten.

„Der Mangel an Lkw-Fahrern hat ziemlich große Auswirkungen“, berichtet der Vorsitzende des Branchenverbandes Royal Association of British Dairy Farmers, Peter Alvis.

Schätzungen zufolge fehlen der britischen Transportbranche derzeit rund 100.000 Fahrer. Das liegt vor allem daran, dass viele Trucker nach dem Brexit auf den europäischen Kontinent zurückgekehrt sind.

Bisher sei das Wegkippen von Milch noch kein flächendeckendes Problem – doch Berichte von Betroffenen mehren sich, wird gewarnt. Allein ein Milchviehhalter in Mittelengland hat in den vergangenen zwei Monaten 40.000 Liter vernichten müssen, weil kein Fahrer sie abholen konnte.

„Emotional erschöpfend“

„Es ist einschneidend und emotional erschöpfend, wenn man Milch produziert und am Ende des Tages den Stecker ziehen muss“, sagt ein Landwirt in vierter Generation. Eine Konsequenz der Krise: In ihrer Not sehen sich viele Bauern gezwungen, die Preise zu senken. Bei den Abnehmern handelt es sich dann oftmals um kleine Unternehmen, die Milch zu niedrigeren Preisen aufkaufen und sie zu anderen Verkaufsstellen transportieren.