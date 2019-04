Nach bitterem Cup-Aus muss der LASK rasch seine Wunden lecken

Von Roland Korntner und Christoph Gaigg

Mit hängenden Köpfen schlichen die Athletiker nach dem bitteren Cup-Aus (4:5 n.E.) im Halbfinale gegen Rapid Richtung Fansektor. Der Anhang feierte die Linzer zurecht für die glänzende Vorstellung wie nach einem Titelgewinn. Der Stachel der Enttäuschung saß nach der 120-minütigen Cup-Schlacht, in denen unzählige Topchancen vergeben wurden, und dem anschließenden Elfmeterkrimi aber tief.

Dennoch galt es, nach dem Verpassen des ersten Endspiels seit 1999 und dem geplatzten Traum vom zweiten Titel nach 1965 rasch die Wunden zu lecken. Bereits gestern am späten Vormittag trommelte Trainer Oliver Glasner die Mannschaft wieder zusammen. „Aufstehen, das ist jetzt die Herausforderung“, sagte er im Hinblick auf den nächsten Hit am Sonntag (17) gegen Salzburg (für den Ranftl und Ramsebner gesperrt sind). Auch da wird die TGW-Arena einem Hexenkessel gleichen, ausverkauft ist sie jetzt schon. Mit einem Sieg können die Athletiker bis auf einen Punkt rankommen. „Nach diesen 120 Minuten wird das eine große Herausforderung, aber aus solchen Situationen kannst du wachsen, du kommst vielleicht besser zurück, als du reingegangen bist, dann haben wir wieder was gelernt“, so Glasner.

Schon aus Besiktas-Spiel ging LASK gestärkt hervor

Es wäre nicht das erste Mal, dass die Athletiker einen derartigen Tiefschlag gut wegstecken. Das Aus in der Europa League gegen Besiktas war ähnlich bitter, drei Tage später rang der LASK in der Liga den SK Rapid in Minute 89 mit 2:1 nieder und feierte nach dem 2:1 gegen die Türken sechs Siege in Serie. „Wie ich die Mannschaft kenne, wird sie gestärkt daraus hervorgehen“, ist Thomas Goiginger, am Mittwoch Torschütze zum 1:0, überzeugt.