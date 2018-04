Nach Brand auf Reiterhof: Fahndung im Innviertel

LAMBRECHTEN — Ein Großaufgebot an Einsatzkräften bekämpfte am Mittwoch Vormittag den Brand auf einem Reiterhof in Lambrechten (Bezirk Ried). 13 Feuerwehren standen im Einsatz. Auch die Polizei hatte alle Hände voll zu tun. Sie fahndete nach einem möglichen Brandstifter. Kurz vor 9 Uhr war die Alarmierung über einen Notruf ausgelöst worden. Schon bei der Anfahrt sahen die Feuerwehrleute von weitem einen mächtigen Rauchpilz über dem Reiterhof.

Pächterin konnte Pferde in Sicherheit bringen

Das hölzerne Gebäude stand in Vollbrand. Laut Feuerwehr handelte es sich um ein Nebengebäude, in dem Heu und Stroh gelagert wurden. Das Bauwerk brannte vollkommen ab: „Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte aber verhindert werden“, so die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Die Besitzerin hatte die zwölf Pferde bereits zuvor in Sicherheit gebracht.

Für die insgesamt 13 Feuerwehren war die Brandbekämpfung ein große Herausforderung. Sie mussten zunächst eine fast eineinhalb Kilometer lange Löschleitung legen. Der Stall brannte zwar nieder, es gelang aber, die daneben stehende Reithalle zu schützen.

Zur Brandursache wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Eine Brandsachverständige des Landeskriminalamtes nahm am Einsatzort die Ermittlungen auf. Noch am Vormittag hatten die Beamten allerdings nach einem möglichen Verdächtigen gefahndet.