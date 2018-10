Nach brutalem Überfall: Dritter Täter stellte sich der Polizei

LINZ — Ein nach einem brutalen Überfall gesuchter Räuber hat sich nun der Polizei in Linz gestellt. Der 20-Jährige soll einer jener Männer gewesen sein, die am 19. Juli in Wels eine Familie überfallen hatten. Nachdem die Polizei ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht hatte, meldete sich der Mann — ihm war der Druck zu groß geworden. Zwei Täter waren bereits vorher ausgeforscht worden, nach dem vierten Täter wird weiter gesucht.

Das Quartett hatte am Tattag unter dem Vorwand an der Türglocke geläutet, dass Post geliefert werden sollte. Einer der Männer hatte dazu auch eine Paketzusteller-Uniform angezogen. Als der Bewohner die Türe öffnete, wurde er gleich in die Wohnung gedrängt und zu Boden gestoßen, obwohl er die erst neun Monate alte Tochter am Arm hielt. Die Täter schlugen den Mann und fesselten ihn an einen Stuhl. Seine Lebensgefährtin wurde im Schlafzimmer mit einem Klebeband gefesselt und geknebelt.

Die maskierten Täter forderten Geld, das der Unternehmer angeblich jemandem schulden solle. Sie raubten Bargeld, sowie diverse Designerkleidung. Ebenso forderten sie den Onlinezugang, um das Börsenguthaben des Opfers im Wert von 250.000 US-Dollar von einem Krypto-Währungskonto zu transferieren. Anschließend verließen die Männer die Wohnung. Das Paar wurde von einem wenig später vorbeikommenden Bekannten befreit. Die beiden erlitten leichte Verletzungen und einen Schock.